В Москве арестован экс-глава управления ПФР в Нижневартовске

В Москве арестован бывший руководитель управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске (Югра) Юрий Гончарук. Решение принял Басманный райсуд.

Гончарук арестован на месяц и пять суток. Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса России, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

РИА Новости уточняет, что, по версии следствия, Гончарук был подстрекателем убийства, а также пособником, то есть помогал советами и указаниями.