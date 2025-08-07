Путин повысил в должности замглавы свердловского МЧС

В Свердловской области назначен первый заместитель начальника Главного управления регионального МЧС.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, должность занял полковник внутренней службы Валерий Казаков. Соответствующий указ уже подписал Владимир Путин.

С марта 2019 года и до настоящего назначения Казаков исполнял обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области (по государственной противопожарной службе). Таким образом, он получил повышение в должности.