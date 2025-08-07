На границе РФ и Китая ищут заболевших лихорадкой Чикунгунья

На российско-китайской границе ищут заболевших новой лихорадкой Чикунгунья, вспыхнувшей в Китае.

В РФ зарегистрированных случаев заболевания пока нет, однако существует риск завоза. Для безопасности на границе с Китаем установили систему "Периметр" для выявления больных, а также тесты для диагностики. За ситуацией следит Роспотребнадзор.

Инфекция вспыхнула в провинции Гуандун. Передаётся через укусы комаров, но не от человека к человеку. Российским туристам советуют использовать репелленты, ставить москитные сетки на окна и двери, спать под пологом и носить закрытую одежду, сообщает Telegram-канал Mash.

Менее чем за месяц только в одном городе Фошань выявлено более 7 тыс. инфицированных.