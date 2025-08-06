В КНР вновь вводят антиковидные меры - теперь из-за вируса чикунгунья

В Китае из-за вспышки вируса чикунгунья, переносимого комарами, ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19.

Менее чем за месяц только в одном городе Фошань выявлено более 7 тысяч инфицированных.

В связи с этим власти китайской провинции Гуандун частично ввели санитарные меры, применявшиеся во время пандемии COVID-19, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, несколько городов за пределами Гуандуна ввели ограничения для приезжих из Фошаня.

Ранее в Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV). Результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах в период 23–29 декабря показали, что острые респираторные инфекции активно распространяются внутри страны. Росла заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, сильнее всего это проявлялось в северных провинциях. Уровень смертности, вызванной метапневмовирусом, достигает 43%, что превышает процента смертности от COVID-19.