В Перми мигранты якобы устроили массовые беспорядки

Русская община сообщила о массовых беспорядках, которые якобы устроили в Перми мигранты в правобережном микрорайоне Новый Крым, передает корреспондент Накануне.RU.

В Telegram-канале движения сообщается, что вспыхнули мигрантские волнения. Беспорядки якобы устроили иностранцы, которые работают на Пермском пороховом заводе и проживают в местном детском садике и профилактории. Сообщается о большом количестве полиции.

На ситуацию уже отреагировал депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий потребовал проверить законность их трудоустройства и миграционные документы. Комментарий депутата опубликовало издание NEWS.ru.

"Стоит проверить иностранных сотрудников Пермского порохового завода на предмет соблюдения миграционного законодательства. Стоит выяснить, каким образом они вообще работают там, поскольку этот завод — режимное предприятие. Нужно понять, на каком основании они вообще находятся в России, насколько у них все миграционные документы в порядке. Иностранные граждане могут создавать риски из-за утечки информации", - приводит издание его слова.

При этом в пресс-службе полиции Пермского края опровергли информацию о якобы беспорядках в микрорайоне Крым Кировского района Перми

"Сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было. Сотрудниками полиции проводится плановая работа по охране общественного порядка", - говорится в официальном заявлении пресс-службы полиции региона.