Игорь Бабушкин: Гранты «Агростартап» получили более 200 астраханских фермеров

В Астраханской области гранты «Агростартап» получили более 200 фермеров. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

Благодаря выделяемым средствам аграрии реализуют масштабные проекты по развитию своих хозяйств, расширяют ассортимент, наращивают объемы производства и создают новые рабочие места.

Так, за шесть лет на гранты для 207 фермеров было выделено свыше 560 млн рублей.

Например, крестьянско-фермерское хозяйство в Красноярском округе на средства гранта смогло закупить три трактора, погрузчик и дополнительное навесное оборудование для заготовки сена. В КФХ более 300 голов крупного рогатого скота и 600 овец. Теперь они обеспечены кормовой базой на зимний период, а излишки реализуют местным животноводам.

"В этом году в рамках программы на поддержку начинающих фермеров нашей области будет направлено более 100 млн рублей, а в общем на развитие отрасли региона – свыше млрд рублей", - подчеркнул Игорь Бабушкин.