"Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг

Еще одна авиакомпания запускает прямое авиасообщение из Екатеринбурга во Вьетнам. Начиная с 29 сентября "Аэрофлот" начнет летать из уральской столицы в Нячанг, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A330 по понедельникам и пятницам из Екатеринбурга и по вторникам и субботам из Нячанга. Стоимость перелета начинается с 45 тыс. рублей.

Напомним, что в Нячанг из "Кольцово" также летают авиакомпании Red Wings, Azur Air и "Икар".