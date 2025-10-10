В аэропорту Екатеринбурга увеличат число рейсов в Нячанг

В екатеринбургском аэропорту Кольцово увеличится число рейсов во вьетнамский Нячанг.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, полетную программу на курорт 17 ноября запускает авиакомпания AZUR air. Рейсы в аэропорт Камрань будут выполняться с частотой два раза в 12 дней на самолетах Boeing 767-300, рассчитанных на 336 кресел в салоне эконом-класса.

Напомним, что в конце сентября прямые рейсы из Кольцово в Нячанг начал выполнять "Аэрофлот". Полеты из Екатеринбурга в этот вьетнамский город также есть в расписании авиакомпаний Red Wings и Nordwind совместно с "Икар".

Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга запустят прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок. Первый вылет запланирован на 15 ноября.