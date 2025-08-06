СМИ: Иностранные компании предложили забрать у S7 простаивающие Airbus A320neo

Авиакомпании из Египта и с Филиппин предложили забрать простаивающие у S7 самолеты Airbus A320neo, пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о самолетах с проблемными американскими двигателями, ремонт которых в России невозможен. После передачи перевозчики обещают поставить их на рейсы между курортами своих стран и российскими городами.

В S7 39 Airbus A320/321neo, из которых летает только 11.

В прошлом году сообщалось, что российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 самолетов Airbus A320neo и А321neo. Всего таких лайнеров в стране 66. Причина в двигателях: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке.