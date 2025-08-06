В Югре мэр судится из-за незаконных премий самому себе на сумму пять миллионов

Мэр Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин пытается добиться отмены признания незаконной премии в сумме 5 млн руб., выписанной самому себе, передает корреспондент Накануне.RU.

Претензии к выплате возникли у региональной прокуратуры. Ведомство выяснило, что премии были не согласованы с думой, а сразу перечислялись мэру. Прокуратура потребовала отменить выплаты и вернуть их в бюджет. Однако мэрия и сам глава сделать это отказались.

Решение было рассмотрено сперва местными судами, и было вынесено не в пользу Саломатина. В этот раз глава района дошел до седьмого кассационного суда в Челябинске, однако и здесь его постигла неудача.

"Жалоба (представление) оставлено без удовлетворения", - говорится в картотеке суда.