"К&Б" оспорит в суде лишение лицензии на торговлю алкоголем в Вологде

Сеть "Красное и Белое" намерена вернуть себе лицензию на продажу алкоголя в Вологодской области. ООО "Альфа-М", управляющее сетью алкомаркетов, еще 29 июля подало в арбитражный суд региона иск к местному министерству экономике. Компания просит признать недействительным приказ о приостановке алкогольной лицензии, передает "Коммерсант". В качестве обеспечительной меры по иску "К&Б" просила приостановить действие приказа на время судебного разбирательства, но суд не дал на это согласия.

4 августа губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который ведет в регионе антиалкогольную кампанию и пытается ввести сухой закон, объявил, что "Красное и Белое" прекращает деятельность в области. Глава региона заявил, что сеть сама подала заявление о досрочном прекращении лицензий на торговлю алкоголем. Основатель сети Сергей Студенников назвал эти слова "ложью".

После этого губернатор прокомментировал ситуацию, мол, сами магазины никто не закрывает, они могут продавать продовольственные товары, но не алкоголь.