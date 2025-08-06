В аэропорт Екатеринбурга впервые за несколько лет прибыл самолет из Геленджика

Екатеринбургский аэропорт Кольцово встретил первый после перерыва в несколько лет самолет из Геленджика.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, борт рейса U6-150 авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыл в Екатеринбург накануне в 22 часа 56 минут. Перевозчик приступил к выполнению прямых рейсов "Екатеринбург – Геленджик – Екатеринбург" с 5 августа и летом планирует летать на курорт трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам.

Также с 8 августа из столицы Урала в Геленджик начнет летать авиакомпания Red Wings. Их рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

Напомним, в июле в аэропорту Геленджика приземлился первый за три с половиной года гражданский рейс – "Аэрофлот" привез пассажиров из Москвы. С 2022 года с началом СВО аэропорт был закрыт для приема гражданских судов.