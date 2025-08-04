Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" согласились на закрытие процесса

Дело о теракте в "Крокус сити холле" будет рассматриваться в закрытом режиме. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд, пишет РИА Новости.

О закрытии процесса попросил прокурор. Он заявил, что, по оперативным данным правоохранителей, сообщники обвиняемых планируют провокации. Фигуранты дела - все 19 обвиняемых - возражать не стали.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 года. В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. В ходе атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку.

Ответственность за теракт брала на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом российские власти утверждали, что за организацией теракта стоит Украина.