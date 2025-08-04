На Урале менеджер пункта выдачи заказов Wildberries обманул больше 110 клиентов

В уральском городе Карпинск вынесен приговор по делу о растрате. Пострадавшими были клиенты известного маркетплейса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался менеджер пункта выдачи заказов Wildberries. Как показало расследование, он говорил клиентам, что программа, через которую производится выдача товаров и списание оплаты за них, неисправна, а после предлагал перевести оплату на подконтрольные ему банковские счета или заплатить наличными. В итоге с июня по ноябрь 2022 года обманутыми оказались больше 110 человек. А когда клиенты отказывались от заказа, менеджер присваивал товар себе.

Организации был нанесен ущерб на сумму более 795 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о растрате в крупном размере. Свою вину уралец признал частично, не согласившись с размером ущерба.

Карпинский городской суд назначил ему 3 года лишения свободы условно. Также определен испытательный срок в 3 года.