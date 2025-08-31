Пушилин сообщил об освобождении всего юга ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил об освобождении всего юга ДНР, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сослался на заявления Минобороны РФ, согласно которым были освобождены Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха.

"Следует отметить, что юг республики, получается, — зона ответственности группировки войск "Восток". Освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены", — сказал он.

Глава ДНР поблагодарил военнослужащих и отметил, что они улучшают свои позиции на территории Днепропетровской области, создавая необходимые условия для безопасности населенных пунктов.