Польским байкерам запретили въезд в Россию из-за несанкционированной акции под Тверью

Полицейские запретили въезд на территорию России байкерам - участникам несогласованной акции под Тверью.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции, несанкционированная акция была устроена у мемориального комплекса "Медное". Все участники акции были установлены. Ими оказались граждане Польши. В отношении 39 человек составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ.

Кроме того, в отношении них вынесено решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации сроком на пять лет.