Путин официально продлил срок пребывания Бастрыкина в должности главы СКР

Владимир Путин официально продлил срок пребывания Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета России еще на год. Соответствующее распоряжение президента опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2026 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу", - говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что 27 августа Бастрыкину исполнилось 72 года. По закону глава СКР должен покинуть свой пост по достижении 70 лет, однако его полномочия могут быть продлены президентом страны.

Ранее сообщалось о планах продлить полномочия Александра Бастрыкина на посту главы ведомства еще на год.