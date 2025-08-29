Игорь Бабушкин принял участие в августовской педагогической конференции Астраханской области

Традиционно в последние дни лета в Астраханской области проходит августовская педагогическая конференция, которая задаёт вектор работы на весь учебный год.

"Наш регион – один из лидеров в стране по показателям работы с талантливой и одаренной молодежью. В этом огромная заслуга педагогов, развивающих способности учеников. Лучшие сегодня были удостоены заслуженных наград", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В этом году в области стартовала реализация нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети», в рамках которых продолжается строительство и модернизация школ и детских садов, обновляется материально-техническая база сферы образования, осуществляется поддержка педагогов.

Для повышения интереса молодежи к профессиям, необходимым экономике региона, создаются профильные классы, продолжается реализация программы «Профессионалитет», которая позволяет студентам колледжей за 2-3 года обучения получить реальные навыки для работы по специальности.

"Благодаря участию региона в федеральном проекте, в детском оздоровительном лагере «Березка» появились два новых современных жилых модуля. Это позволило охватить программами летнего отдыха почти 5 тысяч ребят, в том числе – из нашего подшефного Кременского района ЛНР", - дополнил Игорь Бабушкин.

Особое внимание в Астраханской области уделяется сохранению семейных ценностей и духовно-нравственному воспитанию.

"Усилим эту работу, начиная с программ дошкольного образования. А также проработаем вопрос об открытии детских форматов при региональном отделении Российского военно-исторического общества. От всей души благодарю педагогов и всех работников системы образования за ваши знания, мастерство и преданность профессии. Желаю здоровья, мира, добра и успехов в новом учебном году!", - написал глава Астраханской области