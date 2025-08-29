30 Августа 2025
в россии
Образование Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин принял участие в августовской педагогической конференции Астраханской области

Традиционно в последние дни лета в Астраханской области проходит августовская педагогическая конференция, которая задаёт вектор работы на весь учебный год. 

"Наш регион – один из лидеров в стране по показателям работы с талантливой и одаренной молодежью. В этом огромная заслуга педагогов, развивающих способности учеников. Лучшие сегодня были удостоены заслуженных наград", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В этом году в области стартовала реализация нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети», в рамках которых продолжается строительство и модернизация школ и детских садов, обновляется материально-техническая база сферы образования, осуществляется поддержка педагогов. 

Для повышения интереса молодежи к профессиям, необходимым экономике региона, создаются профильные классы, продолжается реализация программы «Профессионалитет», которая позволяет студентам колледжей за 2-3 года обучения получить реальные навыки для работы по специальности. 

"Благодаря участию региона в федеральном проекте, в детском оздоровительном лагере «Березка» появились два новых современных жилых модуля. Это позволило охватить программами летнего отдыха почти 5 тысяч ребят, в том числе – из нашего подшефного Кременского района ЛНР", - дополнил Игорь Бабушкин. 

Особое внимание в Астраханской области уделяется сохранению семейных ценностей и духовно-нравственному воспитанию.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Усилим эту работу, начиная с программ дошкольного образования. А также проработаем вопрос об открытии детских форматов при региональном отделении Российского военно-исторического общества. От всей души благодарю педагогов и всех работников системы образования за ваши знания, мастерство и преданность профессии. Желаю здоровья, мира, добра и успехов в новом учебном году!", - написал глава Астраханской области

Теги: игорь бабушкин, сфера образования, школы, педагоги, профессионалитет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

