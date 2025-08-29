29 Августа 2025
Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО За рубежом
Фото: Накануне.ru

Дочь бывшего сенатора Югры бомжует в окрестностях Парижа

Дочь бывшего сенатора от ХМАО Диана Исакова две недели живет в палатке под Парижем — сторонники оппозиционерки отказались оплачивать ей перелет из Грузии и временное жилье, сообщает Mash.

Диана Исакова покинула Россию после публичных высказываний против СВО. Потом вместе с другом-инвалидом обращаться в оппозиционные сообщества, с просьбой профинансировать перелет из Грузии и проживание. Канал сообщает, что сейчас Исакова живет "посреди поля" недалеко от Парижа - умывается в местных водоемах, купается в спортзалах и справляет нужду в "МакДональдсе".

Ранее в своем telegram-канале экс-сенатор Эдуард Исаков назвал девушку "предателем" за осуждение специальной военной операции на Украине. Политик подчеркнул, что не отрекался от дочери, однако у него с ней конфликт, серьезные разногласия, он разочарован ее поведением, отношением к нему и к стране и заявил, что позиция Дианы сформирована на "поверхностных знаниях, неполной информации, полученной исключительно из оппозиционных СМИ.

