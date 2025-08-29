Китай хочет увеличить поставки по "Силе Сибири-1" и снова не согласится на "Силу Сибири-2"

На предстоящих в начале сентября российско-китайских переговорах Пекин будет стремиться заключить договоренности об увеличении поставок газа по уже существующему газопроводу "Сила Сибири-1", но при этом прорыв по проекту "Сила Сибири-2" вряд ли будет достигнут, передает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Ранее переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина уже неоднократно велись на тему второй ветки газопровода (стоимостью около $14 млрд и с поставками до 50 млрд кубометров газа на северо-запад Китая), но так ни к чему и не привели – не сумели договориться по цене на газ и объему софинансирования сторон в строительстве.

По данным агентства, Китай бы хотел увеличить поставки по "Силе Сибири-1". Сейчас объем поставок составляет 38 млрд кубометров газа, и "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация ведут переговоры об увеличении объема на 6 млрд кубометров в год, начиная с 2031 года. Это могло бы принести "Газпрому" дополнительные $1,5 млрд в год (исходя из цены на газ в $250 за тысячу кубометров).

Россия также должна начать поставки газа в Китай по трубопроводу с Сахалина в 2027 году. Планируется поставка 10 млрд кубометров газа в год.