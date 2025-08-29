Захарова предложила обратиться к США за разъяснениями слов Вэнса об "уступках" РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала обратиться к США за разъяснениями заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о возможных "уступках" России по Украине.

Дипломат отметила, что Москва четко обозначает свои позиции, передает ТАСС.

Захарова предположила, что, возможно, Вэнс цитировал и развивал тезис, который был обозначен президентом США в апреле, когда Дональд Трамп высказывался относительно уступок России.

Ранее Вэнс заявил, что Кремль готов пойти на уступки американскому лидеру в украинском конфликте. "Я думаю, что русские впервые за три с половиной года этого конфликта сделали значительные уступки Трампу. Они действительно были готовы пойти на уступки по некоторым из своих основных требований", - сказал он. Вэнс добавил, что то, в чем Россия уступила, — это "признание того, что Украина сохранит свою территориальную целостность".