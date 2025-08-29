Губернатор Омской области Виталий Хоценко позитивно оценил ход уборочной в хозяйстве "Соляное"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко держит на контроле ход уборочной кампании в предприятиях АПК региона.

Так, накануне глава региона побывал в хозяйстве "Соляное", ознакомился с ходом работ и отметил позитивный опыт предприятия в развитии растениеводства.

Посещение агропредприятия состоялось в рамках рабочего визита главы региона в Черлакский район.

Агрохозяйство "Соляное" было основано в 2007 году. За время деятельности предприятие зарекомендовало себя как стабильный и динамично развивающийся аграрный комплекс.

Губернатор Виталий Хоценко лично оценил ход уборки урожая, пообщался с комбайнерами и специалистами агрохозяйства, которые заняты в уборке урожая. На полях агрокомплекса сейчас идет уборочная кампания по сбору яровой пшеницы, ячменя и чечевицы.

Черлакский район на данный период является лидером в регионе по темпам уборочной кампании. Всего здесь аграриям предстоит убрать более 110 тысяч гектаров яровых, зерновых и зерно-бобовых культур. Как пояснили губернатору специалисты, урожайность и качество зерна очень высокие.

Виталий Хоценко после ознакомления с ходом работ отметил, что Черлакский район демонстрирует высокие результаты.