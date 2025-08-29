29 Августа 2025
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд изменил приговор уральскому слесарю, устроившему дебош с револьвером

Свердловский областной суд изменил приговор слесарю из Каменска-Уральского Максиму Мальмину. Ему сократили срок.

В сентябре 2023 года бойцам СОБР пришлось брать штурмом подъезд, в котором вооруженный Мальмин устроил дебош и угрожал убить свою жену. В итоге мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело. При задержании у него были изъяты револьвер и патроны.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сам Максим Мальмин вину не признал и заявил, что супругу не истязал, угроз убийством в ее адрес не высказывал. В мае нынешнего года Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил ему 7 лет колонии общего режима. Приговор был обжалован.

На днях Свердловский облсуд по итогам рассмотрения апелляции изменил решение. Как отметили в инстанции, по двум эпизодам статьи "Угроза убийством" истек срок привлечения к уголовной ответственности. На этом основании наказание было снижено на два месяца – до 6 лет 10 месяцев. Их Мальмин проведет в ИК общего режима.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.12.2023 08:53 Мск Суд оставил под арестом уральского слесаря-дебошира, которого штурмовал СОБР
Ранее 22.09.2023 13:29 Мск Уральцу, устроившему дебош с револьвером, грозит два уголовных дела
Ранее 21.09.2023 21:19 Мск Работал СОБР: силовики задержали уральского дебошира с револьвером
Ранее 21.09.2023 16:35 Мск В Каменске-Уральском ведут переговоры с вооруженным мужчиной

