Участник заплыва по Босфору: Россиянин Свечников плыл не в том направлении

Российский спортсмен Николай Свечников при заплыве в Босфорском проливе на некоторое время сбился с курса. Об этом сообщил другой участник соревнования Хаяти Шамильоглу.

"Когда я увидел, что он плывет не в том же направлении, что и остальные, а в другом, на юго-восток, я крикнул ему 10—15 раз: "Бро, бро!" - рассказал он.

"Когда он приблизился, я сказал ему, что он не туда плывет, и показал ему, [что нужно] плыть направо", - сообщил турецкий пловец. Он утверждает, что Свечников показал ему в воде жест, который он понял как "я знаю, что я делаю, не лезь ко мне", и продолжил плыть в неверном направлении, пишет РИА Новости.

Накануне СМИ сообщали, что трекер Николая Свечникова подает сигнал из воды. Однако его родственники заявили, что у них нет такой информации.

Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Генконсульство направило официальный запрос в компетентные органы и находится в контакте с турецкими властями на предмет получения информации по указанной ситуации, сообщили ранее в диппредставительстве.

Спасатели и береговая охрана продолжают поиски россиянина, привлечены водолазы и вертолет. Волонтеры присоединились к поискам на берегу.