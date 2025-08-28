Мир возможен только после стратегического поражения Украины - Латынина*

Мир на Украине настанет только после стратегического поражения нынешнего режима, заявила Юлия Латынина* (признана иностранным агентом).

По ее мнению, военный конфликт будет продолжаться, пока его не остановить серьезными уступками со стороны Украины. Но Зеленский на них не пойдет, так как боится потерять власть, а значит, мир наступит только после стратегического поражения его режима. Она не считает, что Украина - это "жертва".

"Что касается изначальных причин конфликта, то если Украина считает себя такой маленькой, то, наверное, было бы правильно вести другую политику. Причем по отношению не к России, а к своим гражданам. Наверное, не надо было заниматься дерусификацией областей, осуществлять проект "Анти-Россия", - сказала она.

Она также не понимает, почему Зеленский начал гадить Венгрии, которая в 2022 году приютила более миллиона украинцев. И видит только два варианта: либо в ЕС попросили Зеленского ударить по трубопроводу, чтобы наказать Венгрию, либо он это сделал, не проконсультировавшись ни с кем.