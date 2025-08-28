28 Августа 2025
Экономика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Лукашенко распорядился не продавать России семенной картофель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег фермеров от продажи на экспорт, в том числе в Россию, семенного картофеля. По его мнению, в этом году дефицит картофеля сохранится во многих странах. В расчете на повышенный спрос в Белоруссии в этом году увеличили посевные площади под картофель.

"Недавно мне в правительстве говорят: "Александр Григорьевич, не переживайте: у нас пару десятков тысяч тонн семенного картофеля - мы продадим". Я говорю: "Ребята, я историк. Помните, в годы Великой Отечественной войны люди умирали с голода в Ленинграде, а зернышки сохранили, чтобы потом хлеб был. И вы думаете, что в России и других странах, где сегодня дефицит картофеля, завтра исчерпают этот дефицит? Нет. Он еще будет несколько лет. У нас есть семенной картофель. Давайте месяц еще отмучаемся (кому там картофель не нравится?), а это посеем. Получим в десять раз больше, чем посеяли, и потом продадим по хорошей цене". Поэтому такой вот хитрый, может быть, крестьянский замысел", - цитирует Лукашенко БелТА.

Теги: александр лукашенко, картофель, дефицит


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.08.2025 18:36 Мск Россияне генетически настроены на картофель и морковь, а не на бананы или манго – депутат Госдумы

