В Белгородской области погиб командир отделения батальона "Стрелецкий-2" Терехов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели в приграничье командира отделения батальона "Стрелецкий-2" Михаила Терехова.

Он погиб в посёлке Малиновка Белгородского района в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Сослуживцы Терехова оказали ему первую помощь и уже доставляли в Октябрьскую районную больницу, однако из-за тяжести ран боец погиб до прибытия в больницу.

"Он будет представлен к государственной награде посмертно. Память о стойкости, отваге и истинном героизме Михаила Васильевича навсегда сохранится в наших сердцах. Он был настоящим патриотом и достойным примером служения Родине для всего района, области и всей страны", - написал Гладков в своём telegram-канале.