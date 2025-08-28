Москалькова рассказала о новых гуманитарных договоренностях с Киевом

В начале сентября Москва и Киев проведут процедуру воссоединения нескольких семей.

Как заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в настоящее время около восьми семей, которые просят их воссоединить. У большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы.

"Если это пожилые люди, то нужно оформить их проезд, обеспечить скорую помощь, решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста", - указала она, сообщают "Известия".

Ранее Москалькова рассказала об обмене письмами пленных с Украиной.