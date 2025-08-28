Продлен полный запрет на экспорт бензина до конца сентября

Временный запрет на экспорт автомобильного бензина из России будет действовать до 31 октября 2025 года.

С 1 по 30 сентября будет действовать полный запрет на экспорт, с 1 октября ограничения для производителей топлива будут сняты, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Инициатива направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. В конце июля ограничения распространили и на производителей топлива, однако цены на бензин на бирже продолжают устанавливать рекорд.

Напомним, Федеральной антимонопольной службе поручили проверить обоснованность установления розничных цен независимыми АЗС на Дальнем Востоке. Сложная ситуация сложилась в Приморском крае. При этом завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих предприятиях с сентября создаст профицит объемов бензина на внутреннем рынке.