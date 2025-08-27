СМИ: Пойман сигнал трекера российского пловца, пропавшего в Босфоре

Трекер российского пловца Николая Свечникова, который участвовал в массовом заплыве через Босфор, подает сигнал из воды. Об этом сообщил телеканал A haber.

SHOT пишет, что сигнал исходит из воды, предварительно, в первой половине дистанции заплыва. Именно там пловцу стало плохо, он с трудом плыл брассом и мог утонуть, уточняет телеграм-канал.

Спасатели и береговая охрана продолжают поиски россиянина. Волонтеры присоединились к поискам на берегу. С учетом течения и маршрута заплыва была определена основная зона поисков на воде, передает ТАСС.

Ранее появлялась версия, что пловец мог выбраться на другой берег и выбросить браслет с чипом.

Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва на дистанцию 6,5 км через пролив Босфор. Кандидат в мастера спорта из Москвы стартовал в числе других пловцов, но затем пропал и так и не финишировал. Генконсульство направило официальный запрос в компетентные органы и находится в контакте с турецкими властями на предмет получения информации по указанной ситуации, сообщили ранее в диппредставительстве.

По данным губернаторства Стамбула, местные правоохранительные органы проводят расследование по факту пропажи российского пловца.