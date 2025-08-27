В Москве мужчина напал с ножом на полицейских

В Москве неизвестный напал с ножом на полицейских. Он задержан, пишет SHOT.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе. Как рассказали очевидцы, мужчина стоял на проезжей части со стороны МКАДа, около заправки.

По данным телеграм-канала, сначала он кинул в полицейских коктейль Молотова, а когда те попытались его задержать, достал нож и оказал сопротивление.

В декабре прошлого года в Москве возле здания ОВД "Арбат" 65-летний мужчина кинул бутылку с "коктейлем Молотова" под полицейскую машину. Пенсионера долго вербовали телефонные мошенники c Украины и требовали от него, чтобы он поджег здание полицейского участка в Кривоарбатском переулке.