В Москве 65-летний мужчина кинул бутылку с "коктейлем Молотова" под полицейскую машину

В Москве возле здания ОВД "Арбат" 65-летний мужчина кинул бутылку с "коктейлем Молотова" под полицейскую машину, сообщает SHOT.

Инцидент произошел около 17.00. Канал сообщает, что бутылку с зажигательной смесью под полицейскую машину дважды бросил пенсионер в форме охранника. Пенсионера долго вербовали телефонные мошенники c Украины и требовали от него, чтобы он поджег здание полицейского участка в Кривоарбатском переулке. Мужчина приехал на место на своем автомобиле, однако в последний момент передумал, отказался бросать бутылку с зажигательной смесью в здание и кинул ее под служебную машину. После первого броска он успел кинуть вторую бутылку, а затем уже был задержан.

Возгорание оперативно потушили полицейские.