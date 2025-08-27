В Екатеринбурге оштрафовали участников опасного шоу на крышах автомобилей

Полицейские установили участников опасного шоу на крышах автомобилей в центре Екатеринбурга. Нарушителей оштрафовали.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, 26 августа на улице Бориса Ельцина группа молодых людей устроила опасное представление, расположившись на крышах авто во время остановки перед перекрестком. Видео оказалось размещено в социальных сетях. Очень скоро им заинтересовались правоохранители, которые нашли всех участников инцидента.

В итоге пассажир BMW, 21-летний житель Каменска-Уральского, оказался привлечен за нарушение ПДД пассажиром. Водитель автомобиля, 21-летний житель Екатеринбурга, привлечен сразу по двум статьям КоАП РФ.

Водитель Lexus, гражданин другого государства, привлечен за остановку в запрещенном месте, нарушение правил перевозки пассажиров и за отсутствие полиса ОСАГО. Привлекли и пассажира – товарища водителя данного автомобиля.

Сумма наложенных штрафов на всех участников опасного инцидента составила более 6 тысяч рублей. Как отметили в ГАИ, сами молодые люди принесли извинения и пообещали больше не допускать подобных нарушений.

