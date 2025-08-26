Тобольские врачи спасли жизнь пациенту с редким осложнением после травм

Тобольские врачи спасли жизнь пациенту с редким осложнением после травм, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Молодой мужчина поступил в Областную больницу №3 с множественными переломами рёбер и повреждением позвоночника. Компьютерная томография органов грудной клетки показала скопление крови за грудиной. Образовалась большая гематома, которая начала сдавливать сердце.

Торакальный хирург Мустахим Сатывалдаев с командой врачей экстренно провёл сложную, но малотравматичную операцию. Через три прокола в грудной клетке врачи удалили лишнюю жидкость и освободили пространство между лёгкими, где проходят жизненно важные органы: сердце, трахея и пищевод.

"Гемомедиастинум встречается крайне редко. Именно своевременная диагностика и оперативные действия всей команды спасли пациенту жизнь. Также важно после травмы немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать тяжёлых осложнений", - подчеркнул заместитель главного врача по хирургии, торакальный хирург Областной больницы № 3 Мустахим Сатывалдаев.

После вмешательства пациент сразу пришёл в себя, дыхание восстановилось, а общее состояние значительно улучшилось.