Команда ветеранов СВО из Тюменской области получила напутствие перед участием в Кубке полпреда Президента в УрФО

Команда ветеранов СВО из Тюменской области получила напутствие перед участием в Кубке полпреда Президента в УрФО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" состоялась встреча команды, которая представит регион на соревнованиях.

"Все, кто сегодня здесь, – уже победители. Я всегда говорю, что телу можно нанести ранения, а увечья духу – нельзя. Дух воина – стальной щит России. Здесь ребята ощущают свою значимость для себя и для семьи. А другие раненые берут с них пример", - сообщил Герой России Рустам Сайфуллин.

Сам Рустам Сайфуллин примет участие в Кубке, выступая в волейболе сидя, пауэрлифтинге и настольном теннисе.

Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко отметил, что в состав делегации вошли 60 человек, из которых 27 – ветераны боевых действий с тяжелыми ранениями.

"Наши герои будут соревноваться во всех 13 дисциплинах турнира. Независимо от результата, каждый из них уже победитель. Мы гордимся ими", - заявил он..

Директор департамента физической культуры и спорта Тюменской области Евгений Хромин, подчеркнул, что боевой дух и воля к победе помогут тюменской команде показать лучшие результаты.

"На них – настоящих героев нашего времени – равняется подрастающее поколение", - отметил он.

Кубок полпреда Президента России в УФО для защитников Отечества пройдет в Тюмени с 26 по 31 августа.