"Де-факто глава режима". Лавров рассказал о позиции РФ по Зеленскому

Россия признает Зеленского "де-факто главой режима", но это не легитимный президент, так как конституционных полномочий у него нет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров американскому каналу NBC News. Как с "фактическим главой режима" Россия готова к встрече с Зеленским, но подписывать любые соглашения он не может.

При этом просто так встречаться с Зеленским для придания ему видимости легитимности президент России Владимир Путин не будет. Теоретически Путин от этого не отказывается, но встреча должна быть подготовлена. Пока условий для нее нет. Зеленский не готов ничего обсуждать по существу, просто добиваясь встречи с Путиным. Тем более он не может ничего подписывать, добавил Лавров.

"Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным. Согласно конституции Украины, Владимир Зеленский таковым на данный момент не является", – подчеркнул Лавров.

Напомним, украинская конституция не допускает продления полномочий президента при военном положении. Продлеваются полномочия только Верховной рады, поскольку Украина является парламентско-президентской республикой. Конституционные полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года.

Как заявил Лавров на днях, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.