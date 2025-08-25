25 Августа 2025
в россии
Происшествия Сахалинская область
Фото: Накануне.ru

На Курилах нашли пропавшую группу из десяти туристов

На острове Итуруп (Курильские острова, Сахалинская область) нашли всех десятерых пропавших туристов.

Тургруппа из девяти девушек и мужчины-гида отправилась на восхождение на вулкан Баранского, и в назначенное время не вернулась в лагерь, на связь туристы тоже не выходили. Пропавших людей начали искать с земли и с воздуха. Однако на вершине пешие группы спасателей туристов не обнаружили, с воздуха поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом, сообщили в МЧС.

СКР возбудил уголовное дело после пропажи туристов. Выяснилось, что группа не была зарегистрирована в МЧС. А гид, который пошел на вулкан с туристками, ранее по этому маршруту не ходил.

В итоге заблудившихся туристов нашла наземная группа. Никому из найденных медицинская помощь не понадобилась. Спасатели эвакуировали туристов в Курильск.

По словам туристов и их гида, они сбились с пути из-за сильного тумана. Им пришлось ходить под проливным дождем, костер они не могли развести по причине сырости.

Теги: туристы, поиски, курильские острова


