На Урале банк заплатил штраф за более 170 звонков и сообщений должнику

На Среднем Урале банк заплатил штраф за частые звонки и сообщения должнику.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в ведомство обратился житель Дегтярска. Оказалось, что между ним и банком был заключен кредитный договор, по которому возникла задолженность. После этого за пару месяцев на сотовый телефон мужчины поступило более 170 звонков и СМС-сообщений с требованием вернуть долг.

Банк привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в 100 тысяч рублей. Как отметили в службе судебных приставов, он уже погашен в полном объеме.

Напомним, недавно другому свердловчанину позвонили более 500 раз из-за долга по кредиту, который взяла его жена.