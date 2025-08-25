В России появится новый авиационный сбор

В России вводят новый авиационный сбор.

Средства пойдут в фонд реконструкции аэропортов. Правила сбора определило Министерство транспорта РФ. По словам экспертов, привлечение пассажиров к финансированию процесса модернизации позволит улучшить инфраструктуру аэропортов.

Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Сбор составит 150 руб. с одного пассажира. Однако определенной в приказе формулой предусмотрены уровень инфляции и корректирующий коэффициент, базово равный единице. Уточняется, что коэффициент этот может быть изменен решением кабмина. Платить будут авиакомпании. Деньги будут находиться на специальном банковском счете. Использовать их можно будет только для улучшения инфраструктуры аэропортов конкретной группы.

По словам экспертов, величина сбора будет каждый год индексироваться на уровень инфляции. Включение этой суммы в стоимость авиационных билетов может привести к сокращению пассажиропотока, сообщают "Известия".

Напомним, в комитете по транспорту Госдумы хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов.