В ФАС "пока не фиксировали" необоснованное подорожание авиабилетов по России

В федеральной антимонопольной службе (ФАС) "пока не отмечают" необоснованного роста цен на авиабилеты по России.

Руководитель службы Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок сообщил журналистам, что сотрудники ФАС внимательно изучают цены на билеты в эконом-классе. Против одной из крупных компаний, которая не исполнила предупреждение службы, завели дело. ФАС направила всем остальным компаниям предложение сделать прозрачные торговые политики – должны быть прописаны механизмы формирования цен.

"Есть определенные изменения тарифов на обслуживание в аэропортах. Поэтому мы пока не можем сказать, что есть какой-то экономически необоснованный рост", - цитирует ТАСС Шаскольского.

Напомним, только в августе 2024 г. авиабилеты в эконом-классе подорожали в России на 30%. Авиаперевозчики заявили о последствиях резкого роста цен на авиакеросин. Также рост цен фиксируется из-за удорожания покупки и ввоза в Россию запчастей для импортных самолетов, тогда как отечественные гражданские лайнеры в России пока не производятся. ФАС считает, что необходимо исключить из расчета долгосрочных тарифов (от трех лет и более) воздушной гавани расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта. Это будет работать в тех случаях, когда, например, инвестор уже после согласования проекта в правительственной комиссии по транспорту решит построить терминал большей пропускной способностью либо он окажется дороже изначально запланированного.