Будет суд: российских туристов вместо Петербурга доставили в Москву

Туристы из Санкт-Петербурга, которые в июне текущего года не могли вылететь из ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, подготовили иск в суд.

Также россияне направили коллективную жалобу туроператору Fun&Sun. По словам пострадавших, организатор отдыха обещал погасить издержки за вынужденную смену маршрута — вместо Петербурга россияне вернулись в Москву. Добираться до дома им пришлось за свой счет.

Но компенсацию за самостоятельно купленные билеты туристы не получили — в Fun&Sun, по их словам, начал ссылаться на "обстоятельства непреодолимой силы" и рекомендовал обратиться в авиакомпанию.

В пресс-службе туроператора подтвердили, что получили коллективную жалобу от туристов из Санкт-Петербурга и пообещали в ближайшее время направить официальный ответ всем заявителям, сообщают "Известия".

