Дуров заявил, что его арестовали из-за ошибки французской полиции

Основатель Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров прокомментировал свой арест во Франции в годовщину этого события.

"Год назад французская полиция задержала меня на четыре дня, потому что некоторые люди, о которых я никогда не слышал, использовали Telegram для координации преступлений. Арестовывать генерального директора крупной платформы за действия её пользователей было не только беспрецедентно — это было юридически и логически абсурдно. Спустя год "уголовное расследование" против меня всё ещё не может найти ничего, в чём я или Telegram были бы виноваты. Наши практики модерации соответствуют отраслевым стандартам, и Telegram всегда отвечал на все юридически обязательные запросы из Франции", - написал Дуров в своем канале.

"Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции: до августа 2024 года они игнорировали французские и законы ЕС и не направляли свои запросы в Telegram через требуемую юридическую процедуру. Они могли бы узнать правильный порядок, просто погуглив или спросив. Год спустя после этого странного ареста мне всё ещё приходится возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата апелляции не назначена. К сожалению, единственным результатом моего ареста до сих пор стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны", - заключает Дуров. Он добавил: "Мы продолжим бороться — и мы победим".

Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества с французскими властями, а также в соучастии в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастии в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, другими словами – в преступлениях, которые совершают люди, используя Telegram.