Россияне генетически настроены на картофель и морковь, а не на бананы или манго – депутат Госдумы

Депутат Госдумы от "Единой России" Татьяна Буцкая считает, что организмы россиян "генетически настроены" на картофель и морковь, а не на бананы или манго.

Этой мыслью народная избранница поделилась, рассказывая о своих гастрономических предпочтениях летом. "Лето — это период, когда стол наполняют не просто свежие ягоды, фрукты и овощи, а те, что выросли в нашей полосе, ведь организм генетически настроен на картофель, морковь, землянику, огурцы, а не на бананы или манго", - цитирует Буцкую "Парламентская газета".

Интересно, что картофель в Россию завезли только в XVIII веке, а генетическая предрасположенность к усвояемости (если Буцкая ее имела в виду под "генетической настроенностью") тех или иных продуктов формируется на протяжении тысячелетий.