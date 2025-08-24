Беспилотники атаковали Сызрань

Массовая атака беспилотников произошла на Сызрань. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Однако было повреждено промышленное предприятие, атакованное БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, в Сызрани было включено оповещение с помощью сирен и громкоговорителей.

"На территории Самарской области действует режим "КОВЁР". Воздушное пространство временно закрыто", - добавил глава региона.

По данным Shot, массированная атака на Сызрань продолжалась несколько часов. Местные жители насчитали по меньшей мере пять сбитых над лесными массивами беспилотников, а также слышали около 20 взрывов.

Также минувшей ночью беспилотники атаковали Старый Оскол (Белгородская область, никто не пострадал), Курскую АЭС (беспилотник сбила система ПВО, при падении объект сдетонировал, поврежден трансформатор), два беспилотника сбиты в Тверской области (пострадавших нет). Также атакованы были Ленинградская, Смоленская, Брянская область (в последней в многоквартином доме повреждены фасад и остекление квартир).