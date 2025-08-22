Пять проектов ХМАО победили в конкурсе на создание комфортной городской среды

Пять региональных инициатив ХМАО стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В результате обновят площадь Юбилейную в Нефтеюганске, в Когалыме создадут этнодеревню "Сердце Западной Сибири" с туристическим кластером, благоустроят бульвар Юности в городе Покачи, обновят набережную речного вокзала "Колыбель города" в Белоярском. Эти проекты получат федеральную поддержку, и в Югре появятся новые точки притяжения, где можно будет проводить время с родными и близкими. Благоустройство станет частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает администрация Югры в своём telegram-канале.

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о том, что одобрена заявка автономного округа на предоставление инфраструктурного кредита по объектам жилищно-коммунального хозяйства. Его общая сумма – почти 2,7 млрд руб. Благодаря этому удастся реализовать пять инфраструктурных проектов. Это реконструкция инженерных коммуникаций в Горноправдинске, включая строительство новой котельной и обновление очистных сооружений, капитальный ремонт системы водоотведения Сургутского района, строительство котельной в районе поселка Юность (Сургут), модернизация и развитие системы водоснабжения и водоотведения поселка Юность в Сургуте, расширение и обновление системы теплоснабжения Сургута.