22 Августа 2025
Ирина Роднина против пенсий

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве 9-летней девочки 26 лет назад

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес меру пресечения местному жителю, обвиняемому в убийстве 9-летней девочки 26 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Игорь Рухлов пробудет в СИЗО по 11 октября 2025 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, трагедия произошла 7 августа 1999 года в Талицком районе. Незадолго до этого 9-летняя Оля стала свидетелем убийства двоих друзей Рухлова и дала показания. Убийство ребенка стало местью. По версии следствия, обвиняемый похитил девочку, убил и закопал тело.

По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, за время расследования Рухлов устроился фальцовщиком на частном предприятии в Первоуральске, обзавелся семьей и детьми. По данным Telegram-канала "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, обвиняемый за 2002-2017 годы также успел получить судимости за угон, разбой, похищение, покушение на приобретение наркотиков и даже пытался дать взятку сотруднику ФСИН пока был в колонии, за что ему продлили срок.

Все это время правоохранители не переставали расследовать дело. Под тяжестью собранных улик обвиняемый признался в содеянном и показал, где закопал ребенка. Рухлова обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершённое в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека". Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы.

Теги: Екатеринбург, убийство, девочка, суд, арест


