На Ямале при раскопках Мангазеи нашли 400-летний канат

Глава Красноселькупского района Ямала Юрий Фишер побывал на месте раскопок Мангазеи Златокипящей и привёл данные о найденных предметах.

Раскопки на берегу реки Таз идут с начала августа. Работы ведут сотрудники археологической экспедиции социального научно-исследовательского проекта "Святой первомученик Василий Мангазейский". Три недели труда принесли удивительные находки: старинные шахматы, искусно сделанная обувь, фрагменты орудий труда и даже канат, которому, по предварительным оценкам, около 400 лет.

"Раскопки идут на территории посада – той части города, где располагались жилые дома и мастерские, где кипела обычная жизнь горожан Мангазеи. Особый интерес вызвала находка места, где ранее располагалась часовня. Это говорит о духовной жизни города, о вере его жителей, о том, что даже в суровых северных условиях люди стремились к духовному", - написал Фишер в своём telegram-канале.