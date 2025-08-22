В ДНР новый вид мошенничества - под предлогом подключения к "новой системе водоснабжения"

В ДНР мошенники пытаются похитить личные данные пользователей, предлагая подключиться к "новой системе водоснабжения". Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

В Telegram стала распространяться информация о подключении абонентов к новой системе водоснабжения. Авторы поста призывают записаться в очередь, перейдя по ссылке. Но это обман, который может позволить получить преступникам доступ к аккаунту и похитить личные данные. Никакой новой системы водоснабжения в ДНР нет, есть только одна, в которой вода подается раз в три дня вечером на первый-второй этажи.

Также мошенники стали под видом сотрудников администраций звонить жителям, оставляющим заявки на подвоз воды к домам, где нет ее подачи. Под предлогом уточнения спрашивают ИНН, СНИЛС и другие данные.