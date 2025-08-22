Минниханов заявил о большой нехватке учителей

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о большой нехватке педагогических кадров. Он призвал сделать все возможное, чтобы учителя приходили в школы и переезжали в республику из других регионов.

"Чудес не бывает. Если учителей в школе не будет, качества образования не будет. Вопрос кадров очень важный. Если мы даже целевой набор не можем обеспечить", - сказал он.

Больше всего не хватает учителей математики, русского языка и начальных классов. Наибольший дефицит - в Казани. Минниханов призвал глав районов разработать меры привлечения учителей и создавать им условия. Возможно, надо рассмотреть квоты по жилью для учителей через программу соципотеки.

Минниханов также поддержал расширение мер поддержки педагогов, сообщил министр образования и науки региона Ильсур Хадиуллин.Так, надбавки молодым специалистам должны вырасти с 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Для педагогов техникумов и колледжей, работников дополнительного образования и воспитателей детских садов будут введены новые гранты.

Общий объем финансирования новых инициатив по поддержке учительского состава в Татарстане превысит 1 миллиард рублей. А вот о повышении учительских зарплат не было сказано ничего. В 2024 году их средняя зарплата была более 60 тыс. рублей. Но в расчете на одну ставку на руки это всего лишь около 35 тыс. со всеми надбавками и зарплатами. Данных за 2025 год нет, но даже с учетом ежегодной индексации рассчитывать на привлечение учителей в школы бесполезно.

Ранее власти Татарстана сообщили, что после первого же года работы уходят 77% молодых учителей. Хадиуллин считает, что зарплаты учителей неадекватно низкие. А их никто не уважает.