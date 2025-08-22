Администрация райцентра Югры компенсирует ребёнку последствия травмы на детской площадке

Администрация административного центра Октябрьского района Югры выплатит компенсацию ребёнку, пострадавшему на детской площадке.

В Октябрьском пятилетний мальчик находился на детской площадке во дворе своего дома. Во время игры на площадке он упал, ударился о бетонное основание качели, получил травму.

Как оказалось, администрация районного центра не заботилась о состоянии игрового комплекса, что и стало причиной травмы ребёнка. Прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд обязал администрацию выплатить пострадавшему компенсацию в 100 тыс. руб. Игровое оборудование демонтировано, сообщает прокуратура Югры.